В ответ на обращение в МИД Британии по вопросу о публикации накануне британской газеты "Санди таймс" по "списку С.Магнитского" послу России в Лондоне на уровне политического руководства было заявлено, что никаких визовых ограничений в этой связи британской стороной не вводилось и политических решений не принималось.



Об этом во вторник сообщила пресс-служба МИД РФ.

При этом было отмечено, что британское погранагентство не предопределяет своих заключений по визовым обращениям, но учитывает все обстоятельства при принятии соответствующих решений.

"АН" писали, что накануне появились сведения о запрете въезда в Британию россиян из "списка Магницкого".