МИД РФ: Россия не продолжает советские биопрограммы

Госдеп США голословно утверждает, что Россия якобы нарушает свои обязательства по некоторым международным договорам, в частности, по свёртыванию химических и биологических военных программ. Об этом во вторник заявил МИД РФ.

31 августа с.г. Госдепартамент США опубликовал доклад «О соблюдении международных соглашений в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения за 2011год» и связанные с ним отдельные доклады по соблюдению Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и нового российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В этих докладах даются оценки выполнения другими государствами договорных обязательств в 2011 году.

В связи с этим во вторник Департамент информации и печати министерства иностранных дел России дал свои комментарии "АН".

"Как и в предыдущие годы, Госдепартамент голословно, без каких-либо фактических доказательств, утверждает, что Россия якобы нарушает свои обязательства по некоторым международным договорам. Так, в докладе вновь фигурируют воспроизводимые из года в год претензии по химической и биологической конвенциям", - отметило российское внешнеполитическое ведомство, передала пресс-служба МИД РФ.

Департамент МИД РФ выразил недоумение неосведомленностью американских экспертов или преднамеренным искажением ими информации о ходе выполнения Россией своих обязательств по Конвенции о запрете химоружия, осуществляемой под непосредственным контролем Организации по запрещению химического оружия.

"США продолжают выражать сомнения в достоверности российских объявлений в отношении выполнения положений Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Факты нарушения американцы в очередной раз не приводят, но ставят под вопрос выполнение Россией обязательств по сворачиванию биопрограмм, осуществлявшихся в СССР. Утверждается также, что российские организации якобы продолжают биоисследования двойного назначения", - уточнил МИД.

Российские дипломаты подчёркивают, что "таких голословных и неподтвержденных утверждений о "неясности" относительно выполнения Россией своих обязательств по статье I КБТО (не разрабатывать, не накапливать, не приобретать и не сохранять биологические агенты, токсины, биологическое оружие, оборудование и средства доставки, не предназначенные для мирных целей) можно было бы избежать", если бы американская сторона не торпедировала еще десять лет назад переговорный процесс по выработке на многосторонней основе проверочного механизма Конвенции.

Министерство иностранных дел РФ отмечает, что "задачи Конвенции понимаются американской стороной произвольно и весьма расширительно. Так, вместо действенного механизма проверки соблюдения КБТО проводится линия на повышение т.н. транспарентости биоисследований.

"Складывается впечатление, что система глобального мониторинга за биологической безопасностью, создаваемая при координирующей роли США, в том числе под предлогом выполнения конвенционных обязательств, на деле лишь обслуживает американские интересы, отвергая традиционные апробированные подходы к всеохватному контролю биологической деятельности в мире", - подчеркнул МИД РФ.

Министерство напоминает, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний к настоящему времени его ратифицировали три из пяти ядерных государств – Россия, Британия и Франция. А "США, несмотря на неоднократные заверения президента Б.Обамы ускорить процесс", Договор так и не ратифицировали.

Таким образом, ответственность за то, что Договор до сих пор не вступил в силу, ложится в т.ч. и на США как одно из государств, чья ратификация необходима для начала функционирования режима ДВЗЯИ. Добровольное же провозглашение и соблюдение мораториев на ядерные испытания не может заменить международно-правовые обязательства, вытекающие из полноценного участия в Договоре.

В своем докладе Госдепартамент США продолжает сетовать на несоблюдение Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). МИД РФ возмущён тем, что Российский "мораторий от 2007 года на выполнение обязательств по этому Договору назван "неправильным шагом", хотя сама американская сторона в лице ее прежней администрации" сделала всё, чтобы не оставить России иного выбора.

"Сейчас вроде бы всем ясно, что возврата к старым схемам нет и быть не может, что речь должна идти о принципиально новой договоренности, учитывающей современные реалии. Тем не менее, вновь выдвигаются необоснованные упреки. Фактически нас обвиняют в том, что мы не желаем действовать в ущерб своим интересам", - констатирует министерство.

Всё это порождает сомнения "в искренности получаемых из Вашингтона заверений в готовности совместно с Россией вести дело к согласованию всех вопросов, касающихся обычных вооружений в Европе, на взаимоприемлемой основе".

"Эти сомнения усиливаются в связи с упоминаниями о том, что «нерешенным вопросом» остается российское военное присутствие в Молдавии и Грузии. Если наши американские коллеги вновь собираются вплести конфликтную тематику в канву новых переговоров об обычных вооружениях, то они заведомо обрекают их на провал. Тем более, если в основе переговорных позиций США будет оставаться непризнание новых политических реалий в кавказском регионе", - отмечает дипломатическое ведомство.

Абхазия и Южная Осетия – независимые государства. По мнению МИД РФ "нежелание с этим считаться может негативно сказаться на функционировании инструментов укрепления военной безопасности и доверия в Европе, включая Договор по открытому небу".

"Что бы ни говорилось по поводу его выполнения в докладе Госдепартамента США, Российская Федерация и впредь будет твердо придерживаться той позиции, что любые полеты в режиме открытого неба ближе 10 километров от границ Абхазии и Южной Осетии являлись бы грубым нарушением Статьи VI данного Договора.

В целом считаем контрпродуктивной очередную публикацию доклада Госдепартамента, в котором к России предъявляются застарелые претензии. Исходим из того, что вопросы, возникающие в процессе выполнения соглашений в области контроля над вооружениями, разумнее разрешать в рамках экспертных двусторонних консультаций, где нельзя отделаться голословными утверждениями", - советует министерство иностранных дел Российской Федерации.