Украинская оппозиция на выборах ждет помощи мирового сообщества

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что украинская оппозиция на парламентских выборах рассчитывает на помощь мирового сообщества. Тимошенко готовит два обращения — "к мировому сообществу демократических государств и к украинскому народу".

В интервью изданию Newsweek бывшая глава украинского правительства, находящаяся в заключении, сообщила, что "нынешняя избирательная кампания сфальсифицирована задолго до проведения выборов в парламент". Тимошенко ссылается на деятельность судов, ЦИК, сообщает о "расправах над инакомыслящими". По ее словам, в мажоритарных округах в распоряжение кандидатов, поддерживаемых властью, нелегально направляются средства из государственного и местных бюджетов. Тимошенко говорит, что кандидаты от власти раздают бесплатно людям лекарства, одежду и деньги. "Таких фальсификаций в стране еще не было никогда", — отметила Тимошенко.

"АН Крым" напоминает, что избирательная кампания по выборам народных депутатов Украины в разгаре. Кандидаты в народные депутаты используют те же методы для завоевания симпатий избирателей, что и в предыдущих годах. В нынешней кампании в агитации, как и ранее, задействованы все возможные способы: СМИ, встречи с избирателями, агитационные палатки, рекламные плоскости, публичные пиар-акции.

Коммунисты уже в который раз обещают своим избирателям землю, победу над властью олигархов и социальные гарантии. Сторонники «Батьківщини», как и два года назад, обещают освободить страну от «бандитской власти», улучшить социальную политику, победить коррупцию. Помнится, подобные лозунги звучали не только в 2010 году, но и значительно раньше — во время оранжевой революции.

И если неизменным слоганам "Батьківщини" удивляться не стоит (она ведь в последние два с половиной года не была у власти и не имела возможности реализовать свои обещания), то к представителям партии власти на этот счет есть вопросы.

Они уже третью кампанию строят по одному и тому же сценарию: мы решаем проблемы, оставленные предшественниками (нынешней оппозицией), и гарантируем стабильность. И хотя оппозиционеры уже давно не у власти и никогда не имели ее в таком объеме, как регионалы, последние не стесняются каждую избирательную кампанию предоставлять своим избирателям политический секонд хэнд. Притом, не меняются существенно не только лозунги на центральных телеканалах, но и обещания, которые транслируются в регионах.