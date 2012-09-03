США будет давить на Иран ВМС в Персидском заливе уже в сентябре

США планирует повысит военно-морское присутствие в Персидском заливе с целью усилить давление на Иран. Будут предприняты и иные шаги, чтобы заставить Тегеран "отказаться от реализации проекта создания атомного оружия".

"В Персидском заливе в середине сентября пройдут масштабные учения ВМФ США, - отметила она. - Их цель - убедить Иран, что американцы обладают достаточной силой для защиты Ормузского пролива", - сообщает в понедельник газета "Нью-Йорк таймс", передаёт ИТАР-ТАСС.

Белый дом рассматривает возможность поддержать требование Израиля установить жесткие рамки развития иранской ядерной программы, за пределы которой Тегеран не смог бы выйти. Однако эксперты считают подобную практику неэффективной.

Вашингтон также планирует активизировать реализацию планов создания элементов глобальной системы ПРО в Катаре и значительно увеличить количество боевых наступательных средств в регионе Персидского залива. Рассматривается возможность усиления деятельности спецслужб и проведение кибератак против ядерной программы Ирана.

Согласно информации "Нью-Йорк таймс", усиление американского давления на Иран является ответом Барака Обамы на обвинения Митта Ромни в пассивности по отношению к ядерной программе Тегерана.

"АН" писали, что по результатам опросов шансы кандидатов на должность президента США сейчас равны.

Напомним, что Иран неоднократно заявлял, что может остановить судоходство по Ормузскому заливу, по которому, в частности, осуществляется транспортировка ближневосточной нефти.