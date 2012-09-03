МИД РФ: аэропорты Дамаска и Алеппо отныне ССА рассматриваются как военные цели

В Москве с глубокой тревогой восприняли распространенные в СМИ заявления представителей так называемой Свободной сирийской армии (ССА) о том, что международные гражданские аэропорты Дамаска и Алеппо отныне рассматриваются как военные цели, а гражданские самолеты будут сбиваться.

В связи с этим гражданским авиакомпаниям предъявлено ультимативное требование прекратить полеты в эти аэропорты в течение 72 часов, начиная с 1 сентября с.г.

"Считаем подобные угрозы абсолютно неприемлемыми. Они являются грубейшим нарушением международного права, прежде всего Чикагской конвенции 1944 года «О международной гражданской авиации». С моральной и правовой точек зрения это означает критическое приближение оппозиционеров к «красной черте», за которой идут действия, ничем не отличающиеся от преступлений «Аль-Каиды»", - заявил в понедельник вечером МИД РФ, передал Департамент информации и печати внешнеполитического ведомства.

В связи со складывающейся обстановкой Министерство иностранных дел Российской Федерации подтверждает свою рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в Сирию, а также призывает проживающих там российских граждан использовать безопасные маршруты выезда.

Как известно, напомнил МИД, гражданские объекты и мирное население неоднократно подвергались атакам со стороны вооруженной сирийской оппозиции. Последнее заявление ССА, по сути дела, подтверждает, что терроризм превращается в один из основных методов ее деятельности.

"Однако государства, спонсирующие непримиримую сирийскую оппозицию, поощряющие ее к отказу от диалога с властями и к «борьбе до победного конца», предпочитают этого не замечать. В случае реализации на практике угроз ССА вся полнота ответственности за последствия ляжет не только на непосредственных исполнителей, но и на их покровителей", - говорится в комментариях МИД России в связи с угрозами сирийской вооруженной оппозиции в отношении полетов гражданской авиации в САР.

По мнению дипломатического ведомства, необходимо самым решительным образом воздействовать на лидеров ССА с тем, чтобы исключить подобные угрозы, не говоря уже об их реализации.

"Россия уже обратилась в этой связи по дипломатическим каналам к тем странам, которые имеют соответствующее влияние на радикальную сирийскую оппозицию", - подчёркнуто в сообщении МИД РФ.