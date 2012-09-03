Медведев: недоинвестирование в экономику РФ связано с имиджем страны

Укрепление позиций России в мире, продвижение нацинтересов гуманитарными средствами – это один из важнейших приоритетов государства. Об этом заявил в понедельник премьер РФ Медведев на совещании руководителей представительств Россотрудничества за рубежом.

По словам главы российского кабина, сегодня гуманитарное измерение выходит на передний план международной жизни и Россотрудничество должно стать одним из ключевых инструментов так называемой мягкой силы. Как подчеркнул глава Правительства, именно страны с сильными брендами привлекают больше прямых зарубежных инвестиций, технологий.

"Россия продолжает оставаться весьма и весьма сильной в этом плане страной, располагает конкурентными преимуществами и в фундаментальной науке, и в образовании, несмотря на то что мы, конечно, критикуем текущее состояние дел, но от этого факт не меняется: мы всё равно остаёмся очень мощной страной в области науки и образования", – заявил Дмитрий Медведев сообщила пресс-служба правительства РФ.



Вместе с тем премьер отметил, что гуманитарное присутствие России в мире пока не соответствует её возможностям.

Прездседатель правительства РФ также сообщил, что до 2015 года планируется открыть ещё 35 новых представительств Российского центра науки и культуры, и надо делать центры "современными, многофункциональными и полезными для разных социальных, возрастных групп, для всех, кто интересуется Россией".

"Критериями же эффективности должны быть более конкретные, практичные показатели, такие как количество людей, которые изучают русский язык, которые вовлечены в культурные обмены, число тематических курсов, качество информационных ресурсов, интернет-сайтов", – сказал премьер.

Важнейшей частью работы, по словам главы гравительства, является и работа с соотечественниками за рубежом – с глобальным русским миром.

Одним из ключевых направлений работы Россотрудничества должен стать, по мнению премьера, имидж России.

Проблемы недоинвестирования в российскую экономику связаны и с этим вопросом. Премьер подчеркнул, что эта тема имеет вполне прикладное значение.

"Немало примеров, когда проекты с российским участием, даже такой знаковый проект, как "Северный поток", например, тормозились только потому, что их настороженно воспринимала общественность тех или иных государств», – отметил Медведев. По оценкам экспертов, Россия относится к странам с высоким инвестиционным потенциалом, который пока не реализован как следует.

"Приток иностранных инвестиций этому потенциалу не соответствует, и причины недоинвестирования связаны и с имиджевыми, и с репутационными потерями, которые мы несём. И эти проблемы не нужно упрощать: они существуют", – сказал глава гравительства, добавив, "что часть проблем коренится в нас самих".

Среди других задач, стоящих на данном направлении, Д.А.Медведев назвал и повышение конкурентоспособности России на рынке образовательных услуг. Премьер подчеркнул, что нужно стремиться к тому, чтобы не менее пяти российских вузов к 2020 году вошли в первую сотню ведущих мировых университетов, и такая цель поставлена. Он напомнил, что в этой сфере немало делается, в частности для ближайших соседей России.

В настоящее время в российских вузах учится около 80 тыс. студентов-очников из стран СНГ и Балтии, а больше 19 тыс. из них получает образование за счёт средств федерального бюджета.

"Однако пока международные рейтинги не в нашу пользу, думаю, российские вузы в силу разных причин, и объективных тоже, пока просто не могут подавать себя с максимальной выгодой. Задача Россотрудничества – помочь им в привлечении иностранных студентов и аспирантов, в продвижении на мировые рынки образовательных услуг по тем специальностям, где российское образование имеет заслуженное признание", – сказал премьер.

Глава правительства также отметил необходимость привлекать в Россию квалифицированных специалистов из-за рубежа.

"К нам едут прежде всего малоквалифицированные работники, хотя и они, конечно, нам нужны. В другие страны едут другие люди, но мы должны постараться развернуть этот тренд в нашу пользу и сделать приезд в нашу страну для людей привлекательным", – сказал глава российского кабмина.

Дмитрий Медведев призвал Россотрудничество в максимально широкой степени использовать новые информационные возможности.