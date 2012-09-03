Выборы президента США: кто-то теряет, а кто-то находит
3 сентября 2012, 21:21 [ «Аргументы Недели» ]
После официального выдвижения на съезде Республиканской партии США кандидат на пост главы Соединённых Штатов Митт Ромни догнал-таки действующего президента Барака Обаму по данным последнего социологического опроса.
Сейчас обоих поддерживают по 45% потенциальных избирателей по данным социологической службы Ipsos, передаёт Би-Би-Си.
"АН" писали, что на минувшей неделе Обаму готовы были поддержать 47 % избирателей, Ромни - 46 %.
Аналитики считают, что рейтинг Обамы, скорее всего, поднимется во время съезда его партии. Съезд Демократической партии пройдет с 3 по 6 сентября в городе Шарлотт в штате Северная Каролина. На нём кандидатура Обамы будет официально выдвинута на пост главы государства на второй срок.