Выборы президента США: кто-то теряет, а кто-то находит

После официального выдвижения на съезде Республиканской партии США кандидат на пост главы Соединённых Штатов Митт Ромни догнал-таки действующего президента Барака Обаму по данным последнего социологического опроса.

Сейчас обоих поддерживают по 45% потенциальных избирателей по данным социологической службы Ipsos, передаёт Би-Би-Си.

"АН" писали, что на минувшей неделе Обаму готовы были поддержать 47 % избирателей, Ромни - 46 %.

Аналитики считают, что рейтинг Обамы, скорее всего, поднимется во время съезда его партии. Съезд Демократической партии пройдет с 3 по 6 сентября в городе Шарлотт в штате Северная Каролина. На нём кандидатура Обамы будет официально выдвинута на пост главы государства на второй срок.