Минская группа ОБСЕ обеспокоена возможными помилования Сафарова

Глубокую озабоченность возможным влиянием на мирный процесс карабахского урегулирования решения Азербаджана о помиловании Рамиля Сафарова, зарубившего армянского офицера Гургена Маргаряна и попыток прославить преступление выразили в совместном заявлении в понедельник сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ - послы Роберт Брадтке (США), Игорь Попов (РФ), Жак Фор (Франция) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик нкануне встретились с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном, а сегодня с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамадьяровым. Стороны обсудили последние события в регионе и возможности урегулирования Нагорно-карабахского конфликта.

Сопредседатели обсудили с министрами решение азербайджанского правительства об амнистии Рамиля Сафарова, убившего в 2004 году в Будапеште армянского офицера Гургена Маргаряна. Они выразили сожаление по поводу того, что амнистия и попытка прославить убийцу повлияла на мирный переговорный процесс между двумя странами.

"Сопредседатели еще раз указали обоим министрам на отсутствие альтернативы мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, как это и было заявлено президентами их стран в Лос-Кабосе 19 июня с.г. Контакты со сторонами с целью ослабления напряженности и дальнейшего продвижения мирного процесса будут продолжены", - сообщила пресс-служба МИД РФ.

"АН" писали, что 3 августа президент Армении Серж Саргсян заявил, что его страна готова к войне с Азербайджаном "в случае необходимости".