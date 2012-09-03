Помилование Азербайджаном Сафарова привело Армению в состояние боевой готовности

Президент Армении Серж Саргсян в понедельник предупредил Азербайджан, что в случае необходимости его страна готова вести войну. Россия и Соединённые Штаты выразили серьёзную озабоченность сложившейся ситуацией.

Об этом сообщает Би-Би-Си.

"АН" писали, что МИД РФ сегодня выступил с заявлением, что странное поведение Азербайджана в отношении человека совершившего убийство на основе этнической ненависти, дестабилизирует обстановку а Кавказе.

Напомним, напряженность между двумя странами усилилась, после того как в Азербайджане с почестями приняли военного Рамиля Сафарова, который провел семь лет в тюрьме в Венгрии за то, что убил армянского офицера. Оба проходили курсы английского языка в Венгрии в рамках программы НАТО.

Будапешт выдал его Азербайджану на прошлой неделе, чтобы Сафаров мог провести остаток своего пожизненного срока на родине. Но там его помиловали и повысили в звании, а также выплатили ему зарплату за последние 8 лет.

Армения прекратила дипломатические отношения с Венгрией, которая, в свою очередь, отозвала посла в Азербайджане.