МИД России: Москва озабочена помилованием и карьерным ростом Сафарова в Баку

В России, являющейся сопредседателем Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию, с глубокой озабоченностью восприняты сообщения о помиловании Баку азербайджанского военнослужащего Рамиля Сафарова.

Сафаров был осужденного венгерским судом на пожизненное заключение за совершенное в Венгрии в 2004 г. убийство с особой жестокостью армянского офицера. Однако в минувшую пятницу вернулся на родину как национальный герой.

Москва недовольна также предшествовавшим этому событию решением венгерских властей экстрадировать его в Азербайджан.

"Считаем, что эти действия азербайджанских, равно как и венгерских властей идут вразрез с усилиями, согласованными на международном уровне, в первую очередь по линии Минской группы ОБСЕ, и направленными на снижение напряженности в регионе", - заявил в понедельник официальный представитель МИД РФ в комментариях по "делу Сафарова", передала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ выразил надежду на то, что соответствующая оценка сложившейся ситуации будет в самое ближайшее время дана сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

"АН" писали, что Армения разорвала дипотношения с Венгрией из-за этого инцидента, обвинив власти этой страны в продажности.