Президент Путин произвёл кадровые назначения в МЧС

Владимир Путин подписал Указ «О статс-секретаре – заместителе Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», - говорится в президентском Указе, передала пресс-служба Kремля.

На эту должнсть назначен Владимир Артамонов.

"Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте документа, то есть, с 3 августа.

Владимир Сергеевич Артамонов руководил Санкт-Петербургским университетом Государственной противопожарной службы МЧС РФ.