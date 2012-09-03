Евгения Чирикова собрала подписи для участия в выборах мэра Химок

Лидер движения "В защиту Химкинского леса" Евгения Чирикова собрала необходимое число подписей для участия в выборах мэра Химок и сообщила об этом в своем Твиттере: "Ура! Чирикова собрала подписи и сегодня в 17 часов несёт их в избирком Химок на Калинина, 4!".

Чирикова собрала 1,2 тысячи подписей: "Собрали 1200 подписей, нужно 800. Собирали со вторника 28.08 по воскресенье 2.09. Спасибо всем, кто помогал!".