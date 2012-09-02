Жириновский проголосует за лишение Гудкова депутатской неприкосновенности

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предупредил, что фракция проголосует за лишение члена партии «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова депутатской неприкосновенности. По словам Жириновского, эти действия - не гонения на Гудкова. «Мы должны навести порядок», - сказал лидер ЛДПР.

По данным Жириновского, в Госдуме есть «депутаты, которые внаглую занимаются бизнесом». Политик считает, что депутатские корочки они получили для тщеславия. Жириновский отметил, что ЛДПР приголосует с удовольствием за лишение Гудкова мандата.

Депутат Госдумы справедливорос Дмитрий Гудков не исключил, что ЛДПР «что-то получит» за голосование против его отца Геннадия Гудкова.

Дмитрий Гудков отметил, что Владимир Жириновский «скоро уйдет на пенсию, а его молодые ребята, которых он заставит голосовать за репрессии, не отмоются потом». «В ЛДПР есть молодые депутаты, с которыми у меня товарищеские отношения. Как они будут голосовать 12 сентября?», - думает Гудков-младший.

«АН» сообщали, что Геннадий Гудков уже обратился за поддержкой к единороссам. В своем микроблоге он написал: «12 сентября – момент истины для всей Госдумы. Дело не во мне… Таким образом будут репрессированы тысячи! 1937 (год) начался не сразу!».

Накануне депутат сообщил о том, что на имя спикера Госдумы Сергея Нарышкина поступило обращение генпрокурора России Юрия Чайки с просьбой поставить вопрос о снятии с депутата полномочий.

Напомним, после появления обвинений Гудкова в том, что он незаконно занимается бизнесом, оппозиция начала публиковать компромат на единороссов, у которых есть «золотые кренделя».