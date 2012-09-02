Время разбрасывать камни? Жванию уличили в подкупе избирателей в Украине

Одесский Апелляционный административный суд установил, что кандидат в депутаты по мажоритарному округу № 140 Давид Жвания подкупал избирателей, передают в воскресенье «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции кандидат в депутаты от Объединенной оппозиции по тому же округу Сергей Шумский.

По его словам, «во время предвыборной кампании, а именно 24 августа, Жвания, нарушая избирательное законодательство, «подарил» 275 комплектов школьной формы Троицкой общеобразовательной школе Беляевского района Одесской области».

Адвокат Шумского предоставила журналистам копию постановления судебной коллегии от 30 августа, в котором, в частности, сказано: «Считать установленным факт нарушения кандидатом в народные депутаты по 140 избирательному округу Давидом Жванией п.13 ст. 74 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», выражающегося в бесплатном предоставлении 275 комплектов школьной формы учащимся Троицкой общеобразовательной школы 1-2 ступеней Беляевского района. Постановление суда обжалованию не подлежит».

По словам соорганизатора пресс-конференции юриста Оксаны Добровольской, «суд принял во внимание предоставленные истцом доказательства в виде фото- и видеоматериалов, на которых мажоритарщик Жвания вручает детям школьную форму».

Она добавила, что зафиксирован и ряд других фактов непрямого подкупа избирателей этим кандидатом в депутаты ВР, а также нарушений избирательного законодательства при ведении агитационной кампании, которые в пятницу рассматривались другим одесским судом. Однако коллегия судей пока не вынесла постановления по другому иску.

«Решение Апелляционного админсуда от 30 августа мы направим на рассмотрение и принятие решения относительно Жвании Центризбиркому», - подытожила Добровольская.