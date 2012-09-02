Глава МВД Великобритании направила в Россию «список Магнитского»

Министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй направила в посольство Великобритании в Москве «список Магнитского». В список включены 60 граждан России, которым запрещен въезд на территорию Великобритании в связи причастностью к делу консультанта инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского.

Газета Sunday Times сегодня пишет, что согласно полученным изданием данным, в «черный список» вошли «сотрудники сил безопасности, судьи, работники прокуратуры, официальные лица».

«Подробности «черного списка» были сообщены в письме министра по делам иммиграции Дэмиана Грина депутату британского парламента», - отмечает британская газета. В этом письме министр сообщил, что список из 60 официальных лиц, составленный комитетом Конгресса США, направлен в британское посольство в Москве.

Грин отметил, что этот список «будет применяться при рассмотрении заявок на получение виз соответствующих лиц» в Великобританию.

Напомним, «список Магнитского» был составлен в США сенатором Бенджамином Кардином.