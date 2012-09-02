Весомый аргумент в споре: губернатор Токио решил выкупить Сенкаку

К островам Сенкаку в воскресенье приблизилась на катере японская команда, состоящая из 25 человек. Губернатор Токио Исихара Синтаро намерен выкупить их у частных владельцев, чтобы упрочить контроль над спорной территорией.

Представители токийской администрации начали фотосъемку и сбор образцов воды у трех необитаемых островов, ставших причиной дипломатического скандала между Японией и Китаем, оспаривающими их территориальную принадлежность, передаёт Би-Би-Си. Однако власти Японии не хотят эскалации конфликта с Китаем, поэтому не дали токийской команде разрешения высадиться на островах.