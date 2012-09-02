Президент Украины Янукович встретится в Крыму с турецким премьером Эрдоганом
2 сентября 2012, 10:57 [ «Аргументы Недели. Украина» ]
Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган в рамках запланированного политического турне по ближнему зарубежью планирует провести встречу с президентом Украины Виктором Януковичем, передают «Аргументы недели-Крым».
По информации СМИ, 12 сентября премьер-министр Турции прибудет с официальным визитом в Украину, где на протяжении двух дней должен встретиться с Януковичем.
14 сентября турецкий премьер планирует побывать в Крыму, где намерен принять участие в ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия», которая пройдет в Ливадийском дворце при поддержке Фонда Виктора Пинука.