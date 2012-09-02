Архиепископ Десмонд Туту призвал судить Блэра и Буша за Ирак

Привлечь к суду бывшего премьер-министра Британии Тони Блэра и экс-президента США Джорджа Буша за войну в Ираке призвал сегодня один из известнейших во всем мире борцов с апартеидом в ЮАР архиепископ Десмонд Туту.

По словам Туту, предлогом для начала боевых действий стала откровенная ложь о наличии у Саддама Хусейна оружия массового поражения. Об этом он написал в статье, опубликованной в воскресенье в британской газете Observer, передаёт Би-Би-Си.

Жертвами войны стали тысячи мирных жителей, и поэтому экс-лидеры Британии и США, пишет архиепископ, должны ответить за свои действия в Международном уголовном суде.

Тони Блэр, комментируя эту статью, заявил, что обвинения подобного рода абсолютно безосновательны.

81-летний Десмонт Туту - лауреат Нобеевской премии мира 1984 г, стал первым чернокожим архиеписокопом англиканской церкви в ЮАР. Он служил в столичном храме в Йоханесбурге с 1975 года. Был соратником Нельсона Манделлы в его борьбе с апартеидом. По сей день является одним их влиятельнейших политиков мира.