Владимир Миклушевский открыл неделю саммита АТЭС

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский открыл сегодня во Владивостоке неделю саммита АТЭС.

В воскресенье, 2 сентября, проходит заключительная встреча старших должностных лиц АТЭС.

Во Владивостоке пройдет серия крупных международных форумов, кульминацией которой станет встреча 8-9 сентября глав государств и правительств Азиатско-Тихоокеанского региона.

Всего на саммите будут присутствовать представители 21-й страны, в том числе США, Китая и Японии. В общей сложности во Владивосток приедут более 10 тысяч человек.

Россия принимает АТЭС впервые. Сегодня на заседании выступили заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов и губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Миклушевский отметил, что в преддверии недели саммита АТЭС в столице Приморья была проведена огромная подготовительная работа. В городе создана инфраструктура, обеспечивающая возможность проведения мероприятия такого масштаба, сообщает ИА «Дейта». «Как принимающая сторона мы приложим все усилия для того, чтобы пребывание наших гостей в Приморье было максимально комфортным и приятным», - заверил Миклушевский. По его словам, Приморский край открыт для инвестиций и партнёрского диалога, готов к деловому взаимовыгодному сотрудничеству со странами АТР.

Саммит АТЭС пройдет во Владивостоке на острове русский со 2 по 9 сентября.