Депутат Госдумы от "Справедливой России" Геннадий Гудков обратился за помощью к депутатам "Единой России". Эсер может лишиться статуса депутата уже 12 сентября. На этот день в парламенте назначено голосование по поводу лишения его мандата.

Депутат от "Справедливой России" разослал письма и попросил единороссов не голосовать за прекращение его депутатских полномочий. В своем микроблоге Геннадий Гудков сообщил: "Я направил письма 50-ти депутатам из "ЕР", которых уважаю на личном уровне, с призывом не голосовать за внесудебную политическую расправу".

Ранее он заявлял, что ему будет интересно узнать, как будут голосовать единоросы, со многими из которых он лично хорошо знаком, причем они к нему "неплохо относятся".

"Мне просто любопытно, как они будут голосовать, пойдут они на сделку с совестью или не пойдут", - пояснял Гудков.

"АН" сообщали, что накануне Генпрокуратура направила в Госдуму представление о снятии с Геннадия Гудкова депутатских полномочий. Эсер отметил, что такие требования без судебного решения противоречат Конституции РФ.

В СКР и Генпрокуратуре считают, что депутат Госдумы нарушил закон, возглавляя несколько коммерческих организаций.

Напомним, согласно законодательству, депутат Госдумы не вправе заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, а также не вправе состоять членом органа управления хозяйственного общества или иной коммерческой организации.