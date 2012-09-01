Эсер Гудков пояснил действия Чайки, который лишает его мандата

Представитель фракции "Справедливая Россия" Геннадий Гудков в субботу сообщил, что генеральный прокурор РФ Юрий Чайка внес в Госдуму представление о досрочном лишении его полномочий депутата.

По словам Гудкова, накануне вечером в его приемную доставили копию письма генпрокурора РФ Юрия Чайки на имя председателя палаты Сергея Нарышкина, в котором он просит парламентариев принять решение о досрочном прекращении моих депутатских полномочий, письмо называется "О нарушении депутатом Гудковым условий осуществления своих полномочий, а также этических норм", сообщает РИА Новости.

Гудков подчеркнул, что Чайка не пишет, что был нарушен закон. Генпрокурор указывает, что эсер "неправильно пользуется своими полномочиями".

Эсер считает, что депутат может быть лишен мандата только по решению уголовного суда или в связи со смертью. "Я, слава Богу, не умер, а заседания суда не было", - подчеркнул он.

Гудков напомнил, что по закону Генпрокуратура может направить запрос в Госдуму о лишении неприкосновенности парламентария с тем, чтобы в отношении него провести следственные действия. Если в ходе следствия будет доказано, что он нарушил закон, дело передается в суд, сказал депутат.

"Здесь никаких следственных действий не проводилось", - отметил Гудков. "Фактически Генпрокуратура отменяет судебное рассмотрение, и теперь путем голосования будет определяться вина любого политического деятеля", - считает политик.

Он также уточнил, что в документах генпрокурора отмечается, что эсер владеет акциями компаний "Коломенский строитель", прилагаются три декларации о доходах, письмо ЦИК РФ и упоминается визит Гудкова к следователю по болгарскому делу. "Ни одного документа, ни одного доказательства (моей вины) нет", - отметил он.

Отметим, просить Госдуму лишить депутата неприкосновенности и дать согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела может, по закону, только генпрокурор.