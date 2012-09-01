Россия и Украина не могут поделить морскую границу

Окончательные договоренности о делимитации морского пространства в Азовском и Черном морях с России и Украины не достигнуты. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об этом во время выступления перед студентами МГИМО 1 сентября.

«Ничего не подписано. К сожалению, ничего еще не подписано», - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос одного из студентов, соответствует ли действительности информация о том, что Тузла отойдет Украине.

По словам Лаврова, работа по делимитации морского пространства в Азовском и Черном морях продолжается и по многим аспектам достигнуто взаимопонимание.

«Окончательное решение еще не принято», - подчеркнул министр и заверил, что интересы как Украины, так и России будут полностью обеспечены.

«АН Крым» напоминает, что 12 июля 2012 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович подписали совместное заявлени о делимитации морского пространства в Азовском и Черном морях.