Генпрокурор Чайка потребовал лишить Гудкова депутатских полномочий

В Госдуму поступило официальное обращение генерального прокурора Юрия Чайки c просьбой рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий эсера Геннадия Гудкова.

По словам самого члена фракции "Справедливая Россия", документ во многом повторяет аналогичное письмо Следственного комитета РФ, передает "Эхо Москвы".

В СК РФ Гудкова обвинили в нарушении Конституции и закона о статусе депутата. Поводом для этого послужила информация следователей, что депутат является владельцем бизнеса, что несовместимо с его парламентским мандатом. По словам Гудкова, накануне вечером в его депутатскую приемную доставили копию письма "О нарушениях депутатом Г. В. Гудковым условий осуществления своих полномочий, а также этических норм" генпрокурора, адресованного спикеру Госдумы Сергею Нарышкину.