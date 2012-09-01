На должность мэра подмосковных Химок претендуют 16 человек

Кандидатами на должность мэра подмосковного города Химки зарегистрировались 16 человек. 1 сентября документы на регистрацию подал кандидат от партии "Патриоты России" Дмитрий Мышкин.

Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Московской области Ирек Вильданов.

"АН" сообщали, что в пятницу свои заявки подали бывший член партии "Яблоко" Игорь Белоусов и кандидат от ЛДПР Максим Рохмистров. Ранее документы сдала защитница Химкинского леса Евгения Чирикова , самовыдвиженец Сергей Ходорев и представитель политической партии "Российский промышленный корпус" Алексей Алейников.

В четверг документы для регистрации кандидатом на пост мэра подмосковных Химок подали лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий по прозвищу Паук и лидер движения "Альянс зеленых — Народная партия" Олег Митволь. Выборы мэра Химок состоятся 14 октября. Выдвижение кандидатов началось 24 августа и завершится 13 сентября.