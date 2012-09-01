Азербайджан ответил на критику из-за помилования офицера-убийцы

Власти Азербайджана в ответ на заявление американского Белого дома по истории с освобождением азербайджанского офицера, прокомментировали: они действовали в соответствии с законом.

Представитель администрации президента Азербайджана Фуад Алескеров заявил, что "Рамиль Сафаров был помилован в соответствии с Конституцией и законодательством Азербайджана с учетом положений Конвенции о передаче осужденных лиц". "Конвенция предусматривает, что каждая сторона может объявить помилование, амнистию или уменьшить меру наказания в соответствии с действующей Конституцией или другими правовыми актами", - подчеркнул представитель Баку.

Напомним, в 2004 году в Будапеште азербайджанский лейтенант Рамиль Сафаров изрубил топором спящего армянского офицера — старшего лейтенанта Гургена Маркаряна. Оба военных учились на курсах английского в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». В 2006-м венгерский суд приговорил Сафарова к пожизненному заключению. С тех пор Баку не оставлял попыток добиться выдачи соотечественника. Когда это удалось и Сафаров был экстрадирован на родину, случилось самое неожиданное: президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал убийцу, и тот вышел на свободу.



Армения тут же приостановила дипотношения с Будапештом, а в Ереване начались акции протеста.

Президент США Барак Обама «крайнее обеспокоен» историей с освобождением азербайджанского офицера, который был осужден за убийство армянского коллеги. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого Дома.