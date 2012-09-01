В Рязани в пятницу, 31 августа, на площади Ленина состоялась акция "Стратегии-31". Участники митинга заявили, что кандидат от "Единой России" Олег Ковалев, временно исполняющий обязанности главы региона, нарушает закон и использует административный ресурс.

В мероприятии приняли участие около 40 человек. Перед собравшимися выступили правозащитник Александр Бехтольд, кандидат в губернаторы от партии "Яблоко" Роман Сивцов, лидер рязанской "Другой России" Сергей Ежов и сопредседатель регионального отделения РПР-ПАРНАС Юрий Богомолов.

Митингующие выразили надежду, что после 14 октября во главе Рязанской области появится новое лицо.

"АН" сообщали, что в поселке Заборье Рязанского района Рязанской области 27 августа состоялся Народный форум "Ковалев — наш Губернатор" под эгидой Общероссийского народного фронта.

На мероприятии присутствовали высокопоставленные региональные чиновники, депутаты Рязанской областной, Рязанской городской и районных Дум, а также главы районов и сельских поселений.

Что обсуждалось на форуме, громко названном народным, осталось загадкой для журналистов ряда федеральных изданий. Форум оказался закрытым. Вход был только по спискам, а само мероприятие называли частным.