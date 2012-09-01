Сирия, очищение огнём: в Алеппо опять идут боестолкновения. ВИДЕО

В сирийском Алеппо продолжаются столкновения правительственных сил с повстанцами, утверждают сирийские оппозиционеры. Сообщается о нападении боевиков на здание, принадлежащее министерству обороны, а также на штаб ВВС.

Десятки людей в экономической столице Сирии убиты и ранены. Действия повстанцев направлены на то, чтобы "выиграть время".

"Если мы продолжим удерживать наши позиции и нападать, режим Асада будет нести потери на международном, региональном и местном фронтах, а позиция повстанцев укрепится, и это даст нам шанс на перевооружение и пополнение", - сказал полевой командир, передаёт ИТАР-ТАСС. Он утверждает, что группировка, которой он командует, состоит из 1,3 тысяч боевиков в Алеппо и еще 500 человек - в прилегающих провинциях.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что конфликтующие стороны в Сирии должны прекратить насилие, в то время как другие страны отказаться от поставок им оружия. Об этом генсек заявил в пятницу в Тегеране по итогам переговоров с премьер-министром Сирии Ваэлем аль-Халки и министром иностранных дел страны Валидом Муаллемом.



Пан Ги Мун также призвал участников конфликта "содействовать выполнению миротворческой миссии" спецпредставителя ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ) по Сирии Лахдара Брахими, который вступает в должность 1 сентября.

Со своей стороны сирийский премьер заявил, что правительство Сирии готово к мирному урегулированию и будет поддерживать миссию Лахдара Брахими.

"АН" писали, что накануне на саммите Движения неприсоединения страны-члены ДН осудили одностороннее вмешательство в дела Сирии.