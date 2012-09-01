Движение неприсоединения осудило действия США, поддержав Иран и Сирию

Право Сирии на независимость и Ирана на мирное использование атома единогласно поддержали страны-члены Движения неприсоединения и осудили односторонние санкции США против Арабской и Исламской республик.

Зачитывая финальное коммюнике, председатель встречи президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что страны-члены ДН также выступают против иностранного вмешательства во внутренние дела Сирии, которая уже почти полтора года переживает жесткий вооруженный конфликт.

В общей сложности, как отмечается в сообщении, коммюнике содержит около 700 пунктов, среди которых призыв по всему миру бороться с исламофобией и расизмом, а также проводить ядерное разоружение и соблюдать права человека, передает РИА Новости.

"АН" писали, что XVI саммит ДН, который в течение двух дней шел в Тегеране, завершился в пятницу вечером. В его ходе Верховный лидер Ирана аятолла Хаменени обвинил Совбез ООН в диктатуре и призвал к объединению мусульманские страны.

Напомним, созданное в 1961 году Движение неприсоединения объединяет 120 государств на принципах отказа от участия в каких-либо военных блоках (на момент создания - это, прежде всего, НАТО и Варшавский договор).