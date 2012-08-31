Ромни принял предложение о выдвижении его кандидатом в президенты США

В Соединенных Штатах экс-губернатор Массачусетса Митт Ромни официально принял предложение Республиканской партии о выдвижении его кандидатом в президенты США.

Об этом Ромни заявил, выступая с речью на съезде партии в городе Тампа (штат Флорида). Кандидатом в вице-президенты избран конгрессмен Пол Райан.

В своей речи кандидат в президенты Ромни сказал, что Обаме не удалось выполнить свои обещания о переменах в Америке. Ромни отметил, единство что американцев должно стать залогом для решения экономических проблем.

29 августа Республиканская партия официально выдвинула Митта Ромни кандидатом в президенты США, а Райана в вице-президенты. На съезде партии во Флориде большинство делегатов проголосовало за кандидатуру Ромни, еще несколько голосов были отданы конгрессмену Рону Полу и бывшему сенатору Рику Санторуму.

Напомним, соперником представителя от Республиканской партии Ромни на выборах главы Белого дома станет действующий президент США Барак Обама. Обама - кандидат от Демократической партии

Выборы президента США пройдут 6 ноября.