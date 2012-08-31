Турция не справляется с потоком сирийских беженцев, нужны лагеря

Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил, что его страна уже не справляеся с потоком беженцев из Сирии. Турецкие власти обратились к ООН с призывом как можно скорее создать лагеря для беженцев на территории самой Сирии.

По словам главы турецкого МИД, ежедневно границу этих двух стран пересекают до 4 тысячи беженцев из Сирии, еще более 10 тысяч человек скопились на сирийской территории в приграничных районах.

Гуманитарный кризис в Сирии вновь обсуждался на встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов Совета Безопасности ООН, передает Би-Би-Си.

Глава МИД Великобритании Уильям Хейг считает, что реализация идеи Турции о создании лагерей для беженцев на территории Сирии "сопряжена со значительными трудностями".

"Необходимо внести ясность: создание какой-либо "безопасной зоны" требует военной интервенции, и подобное решение должно быть взвешено со всей тщательностью, но ни один из вариантов нельзя исключить в будущем", - подчеркнул Хейг.

Глава французского МИД Лоран Фабиус не исключает, что если гуманитарная ситуация в Сирии будет продолжать ухудшаться, то мировому сообществу придется искать "иные решения" для помощи беженцам. По его мнению, для защиты беженцев на территории Сирии потребуются "значительные военные ресурсы".

Напомним, Россия и Китай активно возражают против внешнего военного вмешательства в сирийский конфликт.

Вряд ли российские и китайские дипломаты поддержат идею о размещении международных военных сил для защиты беженцев на территории Сирии.

По словам британского министра Уильяма Хейга, в настоящий момент в экстренной гуманитарной помощи нуждаются примерно 2,5 млн. сирийцев.