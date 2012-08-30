Кандидатуры на пост мэра Химок выдвинули Митволь и Паук

В четверг документы для регистрации кандидатом на пост мэра подмосковных Химок подали лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий по прозвищу Паук и лидер движения "Альянс зеленых — Народная партия" Олег Митволь.

Число претендентов, выдвинувших свои кандидатуры на пост главы подмосковных Химок, увеличилось до 13 человек.

Среди выдвиженцев в мэры Химок, ранее подавших заявки на регистрацию, — защитница Химкинского леса Евгения Чирикова, самовыдвиженец Сергей Ходорев и представитель политической партии "Российский промышленный корпус" Алексей Алейников. Чирикову поддержала партия "Яблоко".

Ранее о намерении баллотироваться в мэры заявил и бывший глава местного отделения партии "Яблоко" Игорь Белоусов.Незарегистрированная партия "Другая Россия" заявила о выдвижении на пост мэра Химок своего кандидата, ранее судимого по политическим мотивам местного портового грузчика Сергея Медведева. Также кандидатами в мэры были зарегистрированы самовыдвиженцы Владимир Еникеев, Татьяна Дмитриева, Юрий Поздняков и кандидат от партии "Зеленые" Алексей Гусенков, напоминает Вести.ру.

Выборы нового мэра Химок назначены на 14 октября. 15 августа уволился после разговора с губернатором Московской области Сергеем Шойгу Владимир Стрельченко. Временно исполняющим обязанности мэра города назначен Олег Шахов.

Химки — один из крупнейших городов-спутников Москвы. Население города составляет 188,5 тысячи человек. Химки – второй по численности город Московской области после Балашихи. Население Балашихи составляет чуть более 215 тысяч человек. Химки непосредственно граничит с Москвой. Город расположен на берегу канала имени Москвы.