Сурков возглавил комиссию по вопросам религиозных объединений

Вице-премьер России Владислав Сурков назначен руководителем комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве. Заместителем Суркова на этом посту станет замминистра культуры России Иван Демидов.

Распоряжение подписано 28 августа, сообщает РИА Новости.

Комиссия является координационным органом, образованным для рассмотрения вопросов, возникающих в сфере взаимоотношений государства и религиозных объединений. Ранее эту комиссию возглавляла вице-премьер Ольга Голодец.

Сурков в качестве вице-премьера курирует в том числе вопросы взаимодействия с религиозными организациями.