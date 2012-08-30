Сын главы СВР назначен на должность замглавы Росимущества

Сын главы Службы внешней разведки РФ Михаила Фрадкова Павел Фрадков назначен на должность замруководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества).

Согласно сообщению ведомства, Павел Фрадков будет "координировать и контролировать деятельность" четырех подразделений: управления делами, финансового управления, управления материально-технического обеспечения и госзаказа и управления организации работы территориальных органов.

Павел Фрадков родился в 1981 году. Он закончил Московское суворовское военное училище, Академию ФСБ и Дипломатическую академию. До назначения в Росимущество он работал в Федеральной службе безопасности, а до этого - в МИД РФ.

Сначала пост замглавы Росимущества был предложен старшему сыну Фрадкова - Петру, но тот отказался. Его устраивает должность главы экспортного страхового агентства "Эксар" (дочернее предприятие госкорпорации ВЭБ).

Говорят, Фрадкова пригласила новый руководитель Росимущества Ольга Дергунова, которая хотела бы привлечь новые кадры для реформирования ведомства.

"АН" сообщали, что заместитель главы Росимущества был Глеб Никитин месяц назад перешел в Минпромторг.