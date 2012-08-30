Грузия сообщала России о спецоперации на границе через посольство Швейцарии

Секретарь Совбеза Грузии Гига Бокерия сообщил, что грузинская сторона через посольство Швейцарии поставила в известность Москву о планируемой спецоперации по обезвреживанию боевиков.

На данный момент уничтожены 11 боевиков, все заложники освобождены, в ходе перестрелки погибли три сотрудника спецназа, ранены пятеро. Среди погибших - капрал, 34-летний военный врач Владимер Хведелидзе. Еще шесть человек окружены, в операции задействованы силы МВД и армейские подразделения.

«Мы воспользовались единственной возможной связью с РФ в условиях отсутствия дипотношений, и посредством посольства Швейцарии сообщили российской стороне об операции. Мы сделали это с учетом существующих рисков, чтобы в будущем не было непонятных моментов и спекуляций о проведении операции», —сообщает слова Бокерии агентство «Новости-Грузия».

Он отметил, что о планируемой операции по устранению боевиков были поставлены в известность также все международные партнеры Грузии.



Грузинские СМИ ранее сообщили, что по неофициальным данным, на грузинскую территорию проникла группа примерно из 20 хорошо вооруженных боевиков с территории Дагестана. Погранслужба ФСБ РФ не подтвердила эту информацию, назвав ее «провокацией».

"Случаев пересечения дагестанского участка российско-грузинской государственной границы пограничной службой не зафиксировано", - заявил заместитель руководителя центра общественных связей ФСБ РФ Вадим Шибаев.

По словам Шибаева, информация грузинской стороны о проникновении вооруженной бандгруппы из Дагестана в Грузию "является провокацией и не имеет под собой реальных оснований", сообщает newsgeorgia.ru.



Секретарь Совбеза Бокерия сообщил, что «пока личность боевиков не установлена, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть их связь с Дагестаном».

Бокерия рассказал также подробности спецоперации МВД по освобождению заложников.



«Освобождение заложников происходило поэтапно. В заложниках были местные жители, в обмен на их освобождение боевикам сдалась патрульная группа, после чего себя предложили в заложники офицеры полиции», — сказал он.

По его словам, офицеры передали боевикам предложение МВД сдаться, после чего началась перестрелка, в ходе которой погиб первый сотрудник спецназа — он был в числе группы, предложившей себя в заложники.

«АН» сообщали, что в ходе спецоперации, которую правоохранительные органы Грузии проводят в Кахетии на границе с Россией, освобождены несколько заложников из числа местных жителей.



