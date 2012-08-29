Как Евгения Чирикова начала сбор подписей как кандидат в мэры Химок

Евгения Чирикова начала в среду сбор подписей в свою поддержку как кандидат в мэры подмосковного города Химки. Их Чириковой, известной защитнице Химкинского леса, нужно собрать более восьмисот.

А в ее штабе считают – не менее двух тысяч – на всякий случай. Для того, чтобы привлечь как можно больше сборщиков подписей, в первый день в Химки решил приехать известный оппозиционер Алексей Навальный, передает "Эхо Москвы".

Кандидат в мэры Химок пришла в место сбора вовремя – и в ожидании Навального стала представлять свою предвыборную программу. Но почти сразу, как только Чирикова стала выступать, в толпу ввинтились несколько лиц без определенного места жительства, причем довольно живописного вида – на костылях, беззубых и нетрезвых. Они стали мешать Чириковой.

Она невозмутимо продолжала, пока бомжей пытались оттеснить. Как передает "Эхо Москвы", бездомные, выдав свои гневные восклицания, стали подходить к женщине средних лет, стоявшей поодаль, и спрашивать, какие будут дальнейшие инструкции.

В это же время прибыл Алексей Навальный, которому Чирикова вручила подписные листы. Работать начали дружно: Чирикова давала интервью и рассказывала о своей программе, Навальный - переписывал паспортные данные жителей Химок в подписной лист. Но тут произошел новый инцидент – несколько молодых людей, надевших маски, стали выкрикивать обидные слова в адрес Навального.

Юрист позвал их на разговор. Молодые люди представились националистами, поддерживающими национал-активиста Тесака. Навальный пригласил их для дальнейшего общения в свой офис и попросил их больше не мешать.

Собрав 17 подписей, Навальный и Чирикова направились с местное отделение Сбербанка – для того, чтобы положить деньги на счет кандидата.