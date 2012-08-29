Россия - враг США, считают республиканцы

Республиканская партия причислила РФ к противникам США. Традиционными соперниками Соединенных Штатов республиканцы считают также КНДР, Иран и Китай. При этом Республиканская партия призывает власти РФ пересмотреть политику.

Об этом говорится в одобренной съездом программе партии.

"Мы призываем лидеров их (РФ) правительства пересмотреть путь, которым они следуют: подавление оппозиционных партий, прессы, институтов гражданского общества, неспровоцированного вторжения на территорию Грузии, связей с тиранами на Ближнем Востоке, унижения соседей и поддержки последнего сталинистского режима в Белоруссии. Российский народ заслужил лучшего, и мы надеемся на его полноценное участие в современной демократии", - говорится в тексте программы партии, сообщает utro.ru.