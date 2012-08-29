МИД РФ недоумевает: власти США закрыли дело о подкупе ЧОПом Blackwater МВД Ирака

В Москве с недоумением и озабоченностью восприняли информацию о том, что Минюст США прекратил расследование по делу о попытке подкупа американской частной охранной фирмой "Блэкуотер", заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

"АН" писали, что компания Blackwater стала благодаря своей роли в Ираке своего рода «символом» частной военной компании. Напомним, фирма "Блэкуотер" перерегистрировалась как "Зи-Сервесиз", а с 2012 года называется «Экэдеми".

"Данная компания пыталась за взятку в 1 млн. долл. США получить лицензию на работу в Ираке и заблокировать следствие по убийству ее сотрудниками в сентябре 2007 года в Багдаде 17 гражданских жителей, включая детей (еще 20 человек тогда получили ранения). Контрактники «Блэкуотер» сопровождали конвой посольства США и под предлогом обеспечения безопасности устроили бойню на площади Нисур. При этом госдепартамент США отказался от услуг этой компании только через два года после трагедии", - говорится в комментариях Долгова передаёт пресс-служба МИД РФ.

Уполномоченный МИД РФ констатирует, что "несмотря на скандальный опыт с компанией «Блэкуотер», военное и внешнеполитическое ведомства США продолжают активно прибегать к услугам контрактников, в частности для выполнения "грязной работы" в зонах вооруженных конфликтов".

Такой "аутсорсинг" госфункций частными фирмами позволяет правительству США избегать ответственности за нарушения норм международного гуманитарного права.

"Неурегулированностью статуса современных наемников активно пользуются и их адвокаты, которые пытаются заблокировать иски семей погибших иракцев в американских судах ссылками на «иммунитет» сотрудников частных охранных фирм, якобы действовавших в Ираке «по поручению американского государства». В итоге до сих пор никто из участников трагических событий на площади Нисур не привлечен к уголовной ответственности.

Дело "Блэкуотер" - яркий пример безнаказанности сотрудников частных охранных фирм за грубые нарушения правозащитных стандартов. Создавшееся положение является результатом непоследовательных и избирательных действий американских властей, игнорирующих права иракцев, ставших жертвами преступлений сотрудников частных охранных фирм", - отмечает российский дипломат.

Тем не менее Россия исходит из того, что "американские власти, наконец, предпримут действенные практические шаги по наказанию виновных сотрудников бывшей "Блэкуотер".

"В этой связи нельзя не отметить, что американская Фемида приговорила к 25 годам тюрьмы российского гражданина В.А. Бута лишь за "намерение" (и то недоказанное) продать оружие колумбийским повстанцам. А компания-преемница "Блэкуотер" официально созналась в незаконных поставках оружия в Ирак, Афганистан и Судан. Не это ли более чем наглядное проявление двойных стандартов американского правосудия?", - риторически вопрошает Константин Долгов.

Напомним, в апреле 45-летний россиянин Виктор Бут был признан американским судом виновным в сговоре с целью контрабанды оружия для группировки Революционные вооруженные силы Колумбии и приговорен к 25 годам тюрьмы. Россиянин своей вины не признает. В июне Бут был доставлен в федеральную тюрьму "Мэрион" в штате Иллинойс для постоянного отбывания наказания.