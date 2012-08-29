МИД РФ об использовании военных баз Британии

В Москве обратили внимание на появившиеся в зарубежных СМИ, в том числе в английской воскресной газете The Sunday Times, сообщения об использовании британских военных баз на Кипре в интересах т.н. "Сирийской свободной армии".

В частности, утверждалось, что эти военные базы занимаются сбором разведданных о действиях вооруженных сил в Сирии, которые впоследствии попадают к боевикам ССА, ведущим борьбу с режимом законного президента Сирии Башара Асада.

"Российская сторона неоднократно заявляла о том, что оказываемое внешними игроками финансовое, материально-техническое, военное и разведывательное содействие одной из сторон вооруженного конфликта чревато дальнейшей эскалацией в межсирийском противостоянии и может привести к серьезным дестабилизирующим последствиям как для самой Сирии, так и всего региона Ближнего Востока. Такая помощь дает оппозиции возможность продолжать линию на отказ от участия в общенациональном диалоге, что противоречит принятым СБ ООН решениям, мирному плану К. Аннана и Итоговому коммюнике министерской встречи "Группы действий" по Сирии в Женеве от 30 июня", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, данном накануне.

"АН" писали, что накануне в Дамаске во время похорон сторонников Башара Асада произошёл взрыв, в котором погибли 12 и ранены десятки сирийцев.