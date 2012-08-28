Кадыров: Не будет абсолютно никакого конфликта!

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что разграничение территорий между Ингушетией и Чечней в интересах обоих субъектов. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров во вторник заявил, что административные границы между Чечней и Ингушетией являются устоявшимися и их пересмотр может привести к конфликту.

«Ингуши - наши братья. У нас одна история, мы говорим на одном языке, но согласно федеральному законодательству между субъектами страны должна быть определена административная граница. Из всех субъектов РФ только между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия нет границы. Мы подняли эту тему, чтобы окончательно поставить в этом вопросе точку. Это мы делаем для наших будущих поколений, чтобы им не оставить нерешенные проблемы. Чужого нам не надо, но и на своей земле мы хотим быть хозяевами», - пояснил Кадыров.

По его мнению, кто-то ведет провокационные разговоры о возможном конфликте между двумя народами.

На встрече с председателем Парламента ЧР Дукувахой Абдурахмановым Рамзан Кадыров заявил:

«Кто-то ведет провокационные разговоры о возможном конфликте между двумя народами. А почему должен быть конфликт? Не будет абсолютно никакого конфликта! И говорят об этом только те, кто не хочет спокойного разрешения этого вопроса. Я лично не вижу никаких причин для обострения ситуации. Я уважаю ингушский народ. Но нужно учитывать, что Россия - федеративное государство, в которой существуют свои законы, и которые должны неукоснительно соблюдаться. Если есть два субъекта, то между ними должна быть граница. Это закон».

«Мы должны быть хозяевами каждого квадратного метра своей территории. А если не способны это сделать, то надо отправляться по домам. Сегодня жители Ингушетии строятся на наших территориях, называя их своими, завтра другие соседи объявят своими какие-то площади. Наш регион один из самых небольших субъектов России, при том, что у нас самые высокие показатели рождаемости по стране. Если каждый желающий будет отхватывать пять или 50 тысяч га территории, то мы скоро останемся ни с чем. Я считаю, что необходимо четко, раз и навсегда определиться с границами», - подчеркнул Кадыров.

На сайте правительства Чеченской Республики сообщается, что глава Чечни поручил Абдурахманову создать комиссию, которая вплотную займется этим вопросом.