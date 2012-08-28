В Петербурге 31 августа у станции метро "Гостиный двор" пройдет акция "Стратегии-31". На этот раз она будет посвящена приговору, вынесенному смоленским судом активистке "Другой России" Таисии Осиповой.

Активисты выйдут с плакатами в поддержку оппозиционерки, ее портретами, в футболках с надписью "Свободу Таисии Осиповой!".

Мероприятие не согласовано с городскими властями, так как практика показывает, что согласовывать акций "Стратегии" — занятие бесполезное.

Судья Кожевников приговорил Осипову к 8 годам тюрьмы несмотря на то, что государственный обвинитель запросил для оппозиционерки 4 года лишения свободы.

При этом ранее судья исключил из дела Осиповой эпизод с обыском, тем самым признав факт подброса наркотиков. Всего из дела оппозиционерки исключили пять эпизодов, а два были переквалифицированы на более мягкие.

Таисия страдает рядом серьезных заболеваний, в том числе сахарным диабетом. В СИЗО ее состояние постепенно ухудшается, при этом активистке не оказывают должной медпомощи. Как считают активисты "Другой России" - 8 лет в тюрьме для нее — смертный приговор!