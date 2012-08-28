Суд подтвердил законность разрешения на обыски у Навального, Немцова, и Яшина

Мосгородсуд во вторник проверил законность постановлений Басманного районного суда по разрешению обысков у Бориса Немцова, Ильи Яшина и Алексея Навального и признала их кассационные жалобы не обоснованными.

"Судебная коллегия кассационной инстанции Московского городского суда под председательством судьи Ларисы Поляковой рассмотрела в открытом судебном заседании кассационные жалобы Бориса Немцова, Алексея Навального и Ильи Яшина на постановления Басманного районного суда, которыми было разрешено производство обыска в жилищах и офисах, принадлежащих, согласно полученным оперативным данным, указанным заинтересованным лицам", - сообщила во вторник пресс-служба Мосгорсуда.

Обосновывая ходатайства о разрешении обыска в суде первой инстанции, следователь указал, что оперативно-следственным путем им были получены адреса, по которым возможно могут находиться предметы и документы, имеющие отношение к расследуемому уголовному делу.

"Более того, согласно закону (ст. 182 УПК РФ), следственный орган в качестве фактического основания обыска должен предоставить совокупность данных, позволяющих выдвинуть обоснованное предположение о местонахождении искомых объектов. Точных (достоверных) данных о местонахождении искомого, в отличие от такого следственного действия как выемка, закон не требует", - говорится в сообщении.

Таким образом, при рассмотрении ходатайств следователя суд первой инстанции проверил их соответствие процессуальному закону. Вместе с тем, пресс-служба Мосгорсуда отметила, что "проверка точности оперативных данных о нахождении по указанным в материале адресам офиса или жилища не входит в компетенцию суда".

То есть сегодня Мосгоруд рассматривал законность и обоснованность решения районного суда, разрешившего проведение обысков и нарушений не нашёл.

Проверять же достоверность бумаг, подготовленных следователями для суда первой инстанции "находится в ведении следственных органов, а кассационная инстанция в данном случае рассматривала только вопрос законности разрешения производства обысков".

"АН" писали, что депутаты Госдумы осудили обыски у оппозиционеров.

Напомним, в Москве Алексея Навального, Сергея Удальцова, Илью Яшина и Ксению Собчак после "домашних" обысков вызвали 12 июня, в праздничный день России, на допрос в СК . В этот же день прошли обыски в офисе общественной организации "РосПил", которую возглавляет оппозиционер Алексей Навальный.