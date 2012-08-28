Евкуров: пересмотр границы Чечни и Ингушетии приведет к конфликту

Граница между Чеченской республикой и Ингушетией устоялась, и попытки ее пересмотреть могут привести к конфликту. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, комментируя заявления главы Чечни Рамзана Кадырова об уточнении административной границы между двумя республиками, напомнил, что она - устоявшаяся.

"Был принят закон о местном самоуправлении, проведены - и не раз - выборы в разных субъектах (Чечне и Ингушетии). Границы устоялись не только между республиками, но и между унитарными предприятиями, министерствами и т. д. Этим административным отношениям - не один десяток лет. Попытка любой стороны пересмотреть их приведет к конфликту", - пояснил Евкуров в своем блоге.

Он считает, что граница должна проходить "по уже устоявшимся территориям".

"АН" сообщали, что несколько дней назад глава Чечни Рамзан Кадыров предложил поднять проблему установления административной границы между республиками на федеральном уровне. Кадыров обвинил должностные лица Ингушетии в посягательстве на межреспубликанские территории и захвате новых земель и заявил, что "чеченцы шутить не позволят".

Отношения соседей - Чечни и Ингушетии - ухудшились после того, как в начале августа Евкуров заявил, что смерть троих боевиков в ингушском селе Галашки была результатом непроизвольного взрыва, а не спецоперации чеченских силовиков. Кадыров же после заявления главы Ингушетии обвинил его в том, что Евкуров "сеет семена раздора между народами".