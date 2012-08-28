Лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин опубликовал на своей страничке в Живом Журнале данные о доходах депутатов Госдумы от "Единой России", которые, по его данным, имеют долю в бизнесе.

Митрохин привел полный список депутатов, "получивших бизнес в период своих полномочий", включив в него 13 человек, в том числе Григорий Аникеев, Александр Карелин, Владимир Плигин, Владислав Резник и другие.

"По количеству новых бизнесов отличился мультимиллиардер Айрат Хайруллин. За время депутатства он получил их целых 3. Есть, кстати, и охранный: ООО "Частная охранная организация "Сервис-1". Самый большой уставный капитал – 81 млн – у ООО "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал", созданной в 2007 г. (Хайруллин депутат с 2003 г.)", - рассказал лидер "Яблока".

"Валерий Язев. Казалось бы, его Уральский межрегиональный банк создан еще в 1991 г. Значит, все в порядке? Нет! По декларации 2007 г. его доля в банке была 9%. А в 2011 г. – уже 55%. Значит, если Гудкова выгонят из Госдумы, Язеву надо идти вслед за ним. В его "политический дневник" я ставлю заслуженную двойку", – отметил Митрохин.

Накануне предпринимательскую деятельность депутатов от партии власти осветил эсер Дмитрий Гудков.

Его отца, депутата от "Справедливой России" Геннадия Гудкова за коммерческую деятельность в начале сентября на одном из первых заседаний осенней сессии Госдума может лишить мандата.



По мнению Митрохина, если Гудкова лишат полномочий, то за ним должны последовать и депутаты "Единой России".