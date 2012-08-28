Активисты призвали устроить акцию против приговораТаисии Осиповой

Гражданские активисты призвали людей выйти в Москве 1 сентября на акцию протеста против приговора участнице "Другой России" Таисии Осиповой. Заднепровский суд Смоленска во вторник приговорил ее к восьми годам лишения свободы по обвинению в сбыте наркотиков. По решению суда, она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Защита Осипой заявила о намерении обжаловать данное решение суда. "Конечно, мы будем его обжаловать", - сказала адвокат Сидоркина.

Ранее гособвинение требовало для оппозиционерки четыре года лишения свободы. Адвокаты подсудимой настаивали на ее невиновности и ожидали оправдательный приговор.

Оппозиционеры заявляют, что дело сфабриковано. Оппозиционеры связывают арест Осиповой с политической деятельностью ее мужа. МВД летом прошлого года заявило, что политического подтекста в этом деле нет.

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов назвал приговор Таисии Осиповой "чудовищным по своей неадекватности", передает Радио Свобода. Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сообщила, что позиция главы правительства по делу Осиповой остается неизменной. Ранее, будучи президентом, Дмитрий Медведев 25 января 2012 года на встрече со студентами журфака МГУ заявлял, что гособвинение требует слишком строгого наказания для женщины, у которой есть малолетний ребенок. Медведев отмечал, что бывают случаи, когда наркотики подбрасывают, чтобы "выбить" у кого-то необходимые показания, напоминает РАПСИ.

Осипова была арестована в ноябре 2010 года. В декабре прошлого года Заднепровский районный суд приговорил Осипову к 10 годам лишения свободы. Позднее Смоленский областной суд вердикт отменил и направил дело на новое рассмотрение. .В ходе повторого рассмотрения один из свидетелей защиты дал показания что видел, как наркотики Осиповой были подброшены оперативниками.

Имя Осиповой фигурирует в списке политзаключенных, который оппозиция передала главе президентского Совета по правам человека Михаилу Федотову.