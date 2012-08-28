Оппозиция Асада в Берлине подготовила план новой Сирии

Шесть месяцев готовили противники режима Башара аль-Асада план новой Сирии в обстановке строжайшей секретности. Сегодня в Берлине они намерены представить свой доклад «На следующий день» («The Day After»), - пишет немецкий журнал «Spiegel».

Согласно этому документу около 45 противников режима Башара аль-Асада после его свержения намерены создать учредительное собрание. В этом заявлении также говорится о намеченных реформах в армии, в судебной системе и аппарате госбезопасности: «Новое политическое руководство и правительство должно показать четкую приверженность принципам, которые не имеют ничего общего с авторитарным наследием».

Противники Асада также намерены подготовить новую конституцию, которая гарантирует равные права для всех граждан Сирии. Основой для нового документа может стать старая сирийская Конституции 1950 года. Однако предсказать, когда режим Асада прекратит своё существование, пока никто не может. В конце июля руководства в Дамаске заявило, что в случае вторжения иностранных войск, будет использовать химическое оружие.