Рязанское отделение ОНФ стало закрытым корпоративом (ВИДЕО)

В поселке Заборье Рязанского района Рязанской области 27 августа состоялся Народный форум «Ковалев — наш Губернатор» под эгидой Общероссийского народного фронта.

На мероприятии присутствовали высокопоставленные региональные чиновники, депутаты Рязанской областной, Рязанской городской и районных Дум, а также главы районов и сельских поселений.

Что обсуждалось на форуме, громко названном народным, осталось загадкой для журналистов ряда федеральных изданий. Форум оказался закрытым. Вход был только по спискам, а само мероприятие называли частным. Присутствовавшие повсюду баннеры больше походили на предвыборную агитацию, а глав сельских поселений свозили на мероприятие на школьных автобусах.

Остается только гадать, когда успели Рязанские чиновники из регионального отделения Общероссийского народного фронта, созданного Владимиром Путиным, сделать частный междусобойчик, на мероприятия которого вход только по приглашениям?