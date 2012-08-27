Эсер Дмитрий Гудков выдал «золотые кренделя» «Единой России»

Эсеры Дмитрий Гудков и Илья Пономарев, как и обещали, начали представлять доходы и активы членов «Единой России». Члены «Справедливой России» ранее сообщили, что опубликуют данные о деятельности единороссов - депутатов Госдумы. Оппозиционеры предупредили, что возьмут данные из открытых источников.

В своем блоге Дмитрий Гудков пишет, что депутат Елена Николаева числится гендиректором ООО «Золотой крендель». По данным оппозиционеров, депутату-единороссу Григорию Аникееву принадлежат три предприятия (ЗАО «Дельта», ЗАО «Веста» и ЗАО «Норта»), которые не упомянуты в его декларации. Депутат Илья Костунов, по информации эсера, — гендиректор и владелец 40% ООО «Консалтинг менеджмент стратегия».

Председатель комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев за время работы в Госдуме прошлого созыва стал участником ЗАО «Ай джи пи групп» и приобрел за последнее время недвижимость в Москве и землю в области и в Германии. На зарплату депутата? - интересуется Гудков.

Дмитрий Гудков обещает, что по каждому факту будет направлен запрос в СКР с требованием провести проверку.

Продолжение следует...

«АН» сообщали, что в начале августа Следственный комитет России направил в Госдуму материалы проверки предпринимательской деятельности депутата - эсера Геннадия Гудкова. По данным СКР, будучи депутатом, он по договору дарения приобрёл долю в уставном капитале ООО «Коломенский строитель» (65,72%), а также состоит в высших органах управления ООО «Рошан». Этому предшествовало закрытие нескольких частных охранных предприятий в Москве и Санкт-Петербурге, принадлежащих семье Гудковых.