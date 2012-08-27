В Петербурге определились с кандидатурами на пост бизнес-омбудсмена

В Петербурге определились с кандидатурами на пост регионального Уполномоченного по правам предпринимателей. По данным одних СМИ, в списке значатся председатель петербургского отделения «Деловой России» Эльгиз Качаев, генеральный директор ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» Александр Абросимов, глава Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Елена Церетели и председатель совета Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков.

Другие СМИ добавляют в этот перечень первого заместителя председателя совета петербургского отделения «ОПОРЫ России» Андрея Горюнова, главу Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергея Федорова и члена Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Павла Плавника.

В беседе с корреспондентом «Новостей малого бизнеса» один из кандидатов на пост бизнес-омбудсмена Алексей Третьяков рассказал, что вопрос с кандидатурой Уполномоченного по правам предпринимателей начал обсуждаться сразу же по назначении федерального, и уже тогда были определены три оптимальные с точки зрения малого бизнеса кандидатуры - Сергей Федоров, Александр Ольховский и собеседник портала.

Что касается кандидатур из выше приведенного списка, то имя Эльгиза Качаева упоминалось представителями регионального бизнес-сообщества гораздо чаще, отметили в аппарате федерального омбудсмена. С этим согласен и ряд экспертов, опрошенных «Новостями малого бизнеса». Некоторые прямо указывают, что вопрос с конкретной кандидатурой уже «практически решен».

Алексей Третьяков также наиболее высоко оценивает шансы представителя «Деловой России». «Малый и средний бизнес - вещи очень разные, общих проблем у них не так много, а различных - предостаточно, Точно такая же пропасть лежит между традиционной для малого бизнеса торговлей и «средним несырьевым бизнесом», чьи интересы в первую очередь выражает «Деловая Россия»,- заявил он.- Кроме того, нельзя не учитывать, что Борис Титов по политическим убеждениям весьма правый, а малый бизнес все больше левеет. Иными словами, найти идеального кандидата, который бы полностью отвечал запросам предпринимателей разного масштаба, различных отраслей, различных политических взглядов просто невозможно. И в данном случае представители «Деловой России» - очень неплохой компромисс».

И не только в профессиональном, но и в личностном плане, считает собеседник портала. «Скажем, того же Эльгиза Качаева я знаю четверть века как умного и порядочного (что сегодня редкость) человека, и его кандидатура нас бы, например, очень устроила. Самое главное - чтобы на этом посту не оказался коллаборационист, но уверен, что Б.Титов предприниматель и политик опытный и этого не допустит - тем более, ему есть из кого выбирать».

Что же касается самой маловероятной кандидатуры, г-н Третьяков считает, что после «успешной» деятельности на посту председателя прогубернаторского Совета по малому бизнесу, Елену Церетели вряд ли будет активно поддерживать сообщество малых предпринимателей