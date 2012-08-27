Эсеры Гудков и Пономарев сегодня опубликуют доходы единороссов

Депутаты "Справедливой России" Дмитрий Гудков и Илья Пономарев сегодня начнут публиковать информацию о доходах единороссов. Гудков и Пономарёв сообщали ранее, что единороссы сами управляют компаниями и ведут бизнес.

По данным оппозиционеров, больше трети фракции "Единой России" в Госдуме участвует в акционерных капиталах компаний и учреждает новые предприятия. Как знают справедливоросы, два депутата партии власти даже управляют своими активами. Как сказал Гудков-младший, они занимаются тем же, за что пытаются лишить мандата Геннадия Гудкова, депутата Госдумы от "Справедливой России", отца Дмитрия, пишут "Ведомости".

По его словам среди героев первой публикации фигурирует единоросс Григорий Аникеев, которому принадлежит 3 предприятия, не упомянутых в декларации о доходах. А ещё Илья Костунов, он является гендиректором и владельцем 40% компании "Консалтинг менеджмент стратегия", в котором ещё 30% у бывшего главы Росмолодёжи Василия Якеменко.

По данным эсеров, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Андрей Исаев в последние годы стал участником ЗАО "Ай джи пи групп" и ещё купил участки земли в Германии и Подмосковье, две квартиры в Москве общей площадью более 300 квадратных метров. Дмитрий Гудков отметил, что примерная стоимость имущества Исаева превышает совокупный доход его семьи, задекларированный депутатом.

Гудков намерен направить запрос в Следственный комитет РФ с требованием провести проверку по каждому факту.

По словам Пономарева, всего у них информации по 97 депутатам. Оппозиционер подчеркнул, что они брали данные из открытых источников.

Лишения депутатских мандатов они добиваться не будут.