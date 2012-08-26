День независимости празднуют сегодня Южная Осетия и Абхазия. ВИДЕО

В Сухуме и Цхинвале проходят в воскресенье народные гуляния по поводу четвёртой годовщины признания независимости Абхазии и Южной Осетии сначала Россией, а затем и некоторыми другими странами.

Жители обеих республик не единожды высказывались за провозглашение суверенитета от Грузии на референдумах. Причём за голосовало абсолютное большинство - до 99%.

Окончательно и бесповоротно эти народы выразили желание обрести независимость после военной агрессии Грузии в августе 2008 года. Эти события не оставили шансов на разрешение конфликтов, длившихся с момента распада Советского Союза. Обе палаты российского парламента поддержали прошения Цхинвала и Сухума признать независимость республик.

И 26 августа президент России Дмитрий Медведев, руководствуясь положениями устава ООН и другими международными документами, подписал соответствующие указы. Официальные дипломатические отношения между странами были установлены 9 сентября 2009 года. За четыре года независимость Южной Осетии и Абхазии признали ещё пять государств. В их числе - Венесуэла и Никарагуа.

"За эти четыре года наши отношения пополнились многими важнейшими правовыми актами. И что самое главное - мы стали стратегическими союзниками. И та поддержка Российской Федерации нашей страны, которая происходит сегодня, и мы уверены, эта поддержка будет и завтра, она помогает нашей стране становиться на ноги, она помогает нашей стране развиваться", - заявил президент Республики Абхазия Александр Анкваб, передал сегодня Первый канал.

Председатель парламента Южной Осетии Станислав Кочиев по случаю знаменательной даты обратился к народу республики с поздравлением.

"Символом нерушимой веры в победу в борьбе за правое дело этот день навсегда вошел в историю несломленного духа героического народа", - говорится в обращении спикера РЮО, передаёт "Россия 24".

Сегодня, по словам Кочиева, "республика находится на новом этапе своего становления и развития".

"И мы стоим перед необходимостью комплексного решения стоящих перед нами сложных и ответственных задач во имя полного подтверждения состоятельности нашей Республики как независимого суверенного государства", - отметил глава парламента Южной Осетии.